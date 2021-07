Camping : les aoûtiens débarquent !

Dernier bagage bouclé, un coffre se ferme, un autre est déchargé. À peine le temps de rendre les clés du mobil-home qu'elles sont déjà remises au nouveau vacancier. Nul doute, nous sommes le 31 juillet, journée la plus chargée de la saison pour le camping "Les Cigales" au Muy dans le Var. Deux cents départs, deux cents arrivées, un chassé-croisé qui commence tôt. Les aoûtiens sont pressés de s'installer. "Là, c'est compliqué parce que les clients sont déjà là à 8h30. C'est un petit peu tendu, on est un peu sur les starting-blocks", indique la directrice Jennifer Nore.

Alors il faut gagner un maximum de temps. "La télé, on l'allume pour voir si elle fonctionne. Pendant qu'elle s'allume, je regarde que le client n'ait rien oublié dans les placards et ensuite l'équipe de ménage va venir faire le ménage", poursuit-elle. Aussitôt dit, aussitôt fait. Pour le ménage, c'est 20 minutes, et pas une de plus. Dernier coup de chiffon, l'heure pour les nouveaux vacanciers de poser leurs bagages.

Mais si eux s'activent à s'installer, ceux dont les vacances se terminent ont parfois plus de mal à partir comme l'explique la directrice du camping. "C'est là où on est plus sous tension, c'est là où les clients vont arriver le plus tôt, c'est là où les clients vont partir le plus tard pour ne pas être sur les bouchons, donc vraiment, tout ça ne nous facilite pas la tâche", affirme Jennifer Nore. Le malheur des uns, c'est bien connu fait le bonheur des autres. Bonne route aux juilletistes et place désormais aux aoûtiens pour qui les vacances commencent bien.