VIDÉO - À Nice, le "Marie-Jeanne" propose un menu complet au CBD

Mais comment fait le chef et propriétaire de l'établissement pour mettre du CBD dans toute sa carte ? "Je ne le saupoudre pas parce que ça serait trop facile... Je l'incorpore avec des infusions, lors du fumage pour le saumon gravlax ou le foie gras par exemple", raconte Lynwood Loudy au micro de LCI. "Je veux préserver le goût de l'aliment. Derrière vous avez ce goût herbacé qui arrive et qui est très présent", poursuit-il.

Au "Marie-Jeanne", on peut commencer du cannabis... sans le fumer et légalement. En effet, ce restaurant niçois propose un menu entrée, plat, dessert et même boisson... Aromatisés au CBD (ou cannabidiol). Vous pourrez par exemple déguster un foie gras au CBD, un saumon gravlax fumé à la fleur de chanvre, tout cela arrosé d'une bouteille de vin rouge au CBD en provenance de l'Aveyron.

Extraite de la fleur de chanvre, le CBD n’a en pas d’effet euphorisant, mais relaxant. Et pour cause, il contient moins de 0,2% de tétrahydrocannabinol (THC), la fameuse substance psychotrope qui séduit les adeptes du cannabis à usage récréatif.

Alors comment se sent-on à la sortie du restaurant ? "Vous serez tout smooth (doux, NDLR). On sort de chez moi, on a le sourire et cette petite touche de 'je m'en fous'. Il peut se passer quelque chose, on se dit 'je m'en fous, je suis bien", dit-il avec le sourire.