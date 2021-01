Cantine, sport et dépistage : ce qui change à l’école

À l'école, la cantine était le point le plus épineux. Les mesures seront renforcées. Au primaire, les enfants devront manger classe par classe tous les jours à la même table. Le temps de cantine pourra aussi être allongé. En dernier recours, des paniers repas seront distribués. Une solution possible aussi au collège et au lycée. Plus de cours à distance aussi pour réduire le nombre d'élèves dans les établissements. Les lycées continueront de mélanger enseignements à distance et cours en classe. Les classes de 4ème et de 3ème pourront aussi adopter ce système. Ce ne sera qu'exceptionnel, au cas par cas.