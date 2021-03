Carnaval à Marseille : une fête qui laisse un goût amer

De la musique, de la danse et des masques sur les yeux plutôt que sur le nez et la bouche. La veille, dans les rues de Marseille, le carnaval de La Plaine a rassemblé 6 500 personnes, selon la police. Charlène a participé aux festivités par envie de liberté. "Faut pas non plus qu’on soit les mauvais exemples. Je pense qu’on a juste voulu montrer qu’on était vivant", affirme-t-elle.