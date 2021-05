Carole, ancienne alcoolique, raconte sa descente aux enfers et sa guérison

La vie de Carole Gazon a basculé il y a plus de dix ans. Avant, elle n’avait jamais eu de problème avec l’alcool, mais tout s'effondre un soir quand son ex-mari, le père de ses deux filles âgées de 10 et 12 ans, lui annonce au téléphone qu'il ne reviendra plus. Assise seule devant ce dîner aux chandelles qu'elle lui avait préparé, abasourdie, elle engloutit la bouteille de vin et de champagne pour glaner un peu de force afin de lui écrire quelques mots sur l'ordinateur.