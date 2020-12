Caroline Fourest : "Le sapin de Noël est un sapin culturel, païen ou chrétien selon les souhaits"

"Le sapin est un symbole beaucoup plus ancien que le christianisme. L'arbre de vie est un symbole que l'on retrouve 2 000 ans avant Jésus Christ. Une tradition païenne qui remonte aux "Druides et aux Celtes", rappelle Caroline Fourest. "C'était plutôt un Épicéa, ça évoluait avec le temps. On décorait cet Épicéa avant que le christianisme en fasse un arbre de Noël. Ce sapin est un sapin culturel, païen ou chrétien selon les souhaits".

S'agissant des crèches, "c'est une autre histoire". "Les crèches, après la Révolution, ont été inventées en Provence pour les faire chez soi. C'est un acte intime, la mairie c'est un autre lieu, c'est la maison commune, la maison de la citoyenneté. Si on commence à mettre le petit Jésus à l'intérieur de la mairie, à ce moment-là, il faut mettre tout le monde, sinon c'est qu'on consacre une culture sur une autre, une religion sur une autre. Si on tient absolument à faire une crèche dans la mairie, on peut tout à fait refaire une scène de villages avec de santons sans mettre Joseph, Marie et le petit Jésus. Tout le monde est content, on célèbre l'artisanat des santons, on célèbre un acte culturel et on ne commence pas à mettre le doigt dans l'engrenage de célébrer une religion plutôt qu'une autre, parce qu'après c'est sans fin. Les maires passent leur vie à faire ça", a-t-elle conclu.