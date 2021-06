Cavistes, épiceries, supermarchés... La vente d’éthylotests obligatoire à partir du 1er juillet

Des éthylotests à portée de main, vraiment utile ? Jusqu'à présent, seules les discothèques et les épiceries de nuit étaient obligées d'en proposer à leurs clients. Mais dans quelques jours, ce sont tous les vendeurs d'alcool qui devront se soumettre à cette obligation, en installant ces éthylotests "à proximité du rayon présentant le plus grand volume de boissons alcooliques" ou "près du lieu d'encaissement", comme l'avait précisé début avril la Sécurité routière.

Une mesure qui suscite des réticences chez les professionnels. "Je trouve que ça ne sert pas à grand-chose", soulignait en avril Julien Chivé, caviste bordelais, dans le reportage en tête de cet article. "Déjà les clients vont devoir l'acheter, ce qui peut constituer un frein. Et en plus, ils savent très bien qu'après deux verres, ils doivent s'arrêter s'ils veulent rependre la voiture."

En vente depuis un an dans un supermarché du Sud-Ouest, les éthylotests n'ont pas fait des prouesses. "On en a vendu à peine trois en un an", déplore Jérémy Umbreht, gérant de la surface alimentaire. "J'ai vu que la date limite de consommation était en 2022. Il reste encore un an, mais on risque d'en jeter beaucoup."

Près de 50.000 établissements devront néanmoins se plier à cette mesure à partir du 1er juillet, sous peine de payer une amende de 675 euros. Sont exemptés, car non-soumis à la licence à emporter, les propriétaires-récoltants proposant à la vente des boissons issues de leur propre récolte et les débits de boisson temporaires (foires, salons et kermesses).