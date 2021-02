Ce coach a créé une salle de sport itinérante

Sur les routes de Meuse, vous remarquerez à peine ce discret camion. Pourtant, il transporte une grande idée pour les sportifs en mal d'activités. Romain s'installe près de chez ses clients : "Comme vous le voyez, cinq minutes, on ouvre le hayon sur la nature et c'est parti !". Sa salle de sport mobile fait 22 m3, mais elle a tout d'une grande.

"Lors du dernier confinement, on s'est retrouvé à devoir s'entraîner dans très peu d'espace avec très peu de matériels. Puis, on était en chômage partiel comme tout le monde. Et la réflexion est venue de dire : on va exporter ça chez les gens avec du coaching vraiment de qualité à domicile".