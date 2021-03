Ce que dissimulait l’obsession de l’Etat à tout réglementer selon François Lenglet

Il a précisé : “En réalité, l’épidémie révèle ce travers parce qu’elle a accru les pouvoirs de l’État. Mais tout ça existe depuis bien longtemps. Un simple acte de vente immobilière devenu aussi volumineux qu’une encyclopédie, le taux de TVA sur les coquillages n’est pas le même selon qu’ils soient vendus ouverts ou fermés. Cette complexité prélève un impôt lourd et silencieux sur la vie économique française et sur notre vie quotidienne. Des tracasseries d’autant plus difficile à supporter que dans le même temps, l’État s’est trouvé incapable de se fournir en masques il y a un an, en vaccin aujourd’hui”.