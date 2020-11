"Cela aurait dû être une belle journée" : une manifestation qui ne fait pas les affaires du petit commerce

En ce dernier samedi de novembre ensoleillé, les commerces dits "non essentiels" ont pu rouvrir et accueillir à nouveau des clients, après un mois de fermeture. À Paris, entre la place de la République et la place de la Bastille, c’était la foule des grands jours. Sauf qu’elle n’était pas venue pour faire des emplettes mais plutôt pour battre le pavé, à l’appel d'associations et de syndicats pour dénoncer la proposition de loi "sécurité globale" et sa mesure phare, qui prévoit de restreindre la possibilité de filmer les forces de l'ordre. Un rassemblement qui tombe au plus mal après des semaines de fermeture et un chiffre d'affaires en berne.

Peu avant 14 heures et avant le départ du cortège, les rideaux de fer, à peine relevés, ont dû être de nouveau baissés, au grand dam des commerçants dont les boutiques jonchent le parcours de la manifestation. La réouverture, un mois qu’ils l’attendaient. "Cela aurait dû être une belle journée, mais on a été obligés de fermer à cause de la manifestation, c’était trop dangereux. Il y avait énormément de monde dans les rues", explique Maurice, gérant d’une boutique d'objets anciens située sur le boulevard Beaumarchais, l'axe qui relie les deux places.