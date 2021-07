Centres de loisirs : forte affluence avant l'instauration du pass sanitaire

La famille Bilquez veut en profiter jusqu'au bout. Ils ont traversé la France pour découvrir la Vendée et ses activités. Ce parc aquatique était au programme, mais ils y sont venus plus tôt que prévu. Car demain, pass sanitaire oblige, ils n'y auront plus accès. "On est venu à neuf, il y en a un seul qui est vacciné complètement. On est trois ou quatre à être vaccinés à moitié et les autres pas encore. On sait très bien que jusqu’à la fin de semaine, on va rester dans le camping, on va aller à la plage et puis voilà quoi", a dit Aurélie Bilquez. Ils ne sont pas les seuls à avoir eu cette idée. Beaucoup voulaient venir avant que l'entrée ne soit trop contraignante.