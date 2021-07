Centres de vaccination débordés : les délais d'attente s'allongent par endroits

A l'échelle nationale, les délais entre prise de rendez-vous et vaccination ont explosé ces derniers jours et continuent d'augmenter par endroits. Le JT de TF1 les a recensé dans chaque département et les disparités sont parfois abyssales. Tout en bas du classement, on retrouve le Gers ou le Jura où il faut en moyenne six jours pour avoir un rendez-vous. C'est quatre fois moins que dans la Vienne où il faut attendre plus de 26 jours. Parmi les moins bien lotis, la Bretagne fait figure d'exception. Tous départements confondus, il y a plus de 23 jours de délai en moyenne.

A Retiers près de Rennes, malgré l'augmentation des cadences, les nouveaux candidats devront attendre un mois. "On revit exactement ce qu'on a vécu en mars, avril, à l'ouverture du centre quand il était difficile d'avoir un rendez-vous. Donc des délais qui sont très longs avec des gens qui deviennent un peu agressifs", explique le docteur Valérie Ferrando, responsable du centre de vaccination.