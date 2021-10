Certaines chasses traditionnelles d'oiseaux de nouveau autorisées

Le 18 septembre dernier, plus de 16 000 manifestants avaient défilé dans les rues de Mont-de-Marsan pour défendre les chasses traditionnelles. Leurs revendications semblent avoir été entendues, mais la Fédération nationale préféré évoquer un hasard du calendrier. “Je ne vois pas pourquoi ce serait électoraliste. On dit toujours que les chasseurs ne pèsent plus. Juste au moment des élections, on dit qu'on est très puissant avec nos 4 millions de détenteurs d'un permis de chasse”, justifie Thierry Coste, conseiller politique de la FNC.