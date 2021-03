Ces adultes qui luttent contre leur illettrisme

À la différence des analphabètes, les personnes illettrées sont allées à l'école. Mais à cause d'un parcours scolaire chaotique ou d'un contexte familial difficile, elles n'ont jamais acquis les compétences de base. Pour les adultes, apprendre à lire, à écrire ou à compter est un parcours du combattant. En France, deux millions et demi de personnes sont illettrées. À Aulnoye-Aymeries, dans une ancienne école maternelle, l'association Mots et Merveilles et sa dizaine de bénévoles enseignent à 130 adultes des notions qui auraient dû être maîtrisées dès l'enfance.