Ces clubs de sport proposent des cours en plein air en attendant la réouverture

Faute de pouvoir rouvrir sa salle, le club de sport "L'Usine" a investi un jardin du Sacré-cœur à Paris. Chaque week-end, cours de renforcement musculaire au milieu des promeneurs. "On arrive à se concentrer, mais c'est vrai que c'est mieux en salle parce qu'on est dans notre univers à nous", dit une participante. Pour le coach, "c'est l'occasion de s'aérer. Peut-être un des seuls moments où on peut ne pas porter le masque, et de se faire du bien à la tête et au corps".