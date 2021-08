Ces Français qui prennent un nouveau départ avec la crise sanitaire

À une trentaine de minutes de Lyon, voici Margaux Ivanovskoff, 30 ans et mère de deux enfants. Avec son mari, elle a quitté la ville et emménagé dans ce village de 600 habitants il y a dix jours seulement. Juste à temps pour préparer la rentrée scolaire.

Sans la crise sanitaire, le couple n'aurait peut-être jamais sauté le pas. Monsieur et madame Ivanovskoff sont traiteurs pour de grands événements. Privés d'activités durant plusieurs mois à cause du Covid, ils cherchaient un lieu pour vendre leur repas aux habitants et aux touristes. Ils l'ont trouvé dans ce petit village et convaincu une banque de financer leur projet. À quelques jours de l'ouverture, les voisins semblent apprécier l'arrivée de cette nouvelle famille.

Si se lancer en temps de crise peut paraître risqué, la pandémie n'a pas freiné les Français qui veulent travailler à leur compte, au contraire. Ils sont plus nombreux qu'en 2019. En Auvergne-Rhône-Alpes par exemple, 100 000 ont franchi le cap en un an. Parmi eux, Maximin Barrié. Cadre dans l'automobile depuis dix ans, il a décidé de changer de métier et de monter sa société d'électricité. Lancé en mai dernier, il a déjà recruté son premier salarié et enchaîne les chantiers. Si un tiers des Français disent aujourd'hui vouloir changer de métier, notre électricien a attendu le plan de départ volontaire proposé par son ancien employeur. Un avantage pour se former et limiter les risques financiers.

Changer, bouger, se surpasser. Pour se relever de cette crise, beaucoup de Français veulent reprendre leur vie en main, et cela passe aussi par le sport. Thomas Pauloby est infirmier. En première ligne depuis des mois face à cette pandémie, il s'est réfugié dans la course à pied avec un objectif ambitieux : courir son premier marathon. Le 3 octobre sur la ligne de départ, ils seront plus de 3 000 comme lui à s'élancer dans les rues de Lyon pour cette épreuve mythique. Un défi qu'il pensait inatteignable il y a encore quelques mois et qu'il s'apprête aujourd'hui à relever.

