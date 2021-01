VIDÉO - Ces grands-parents sont devenus des stars sur Tik Tok

PHENOMÈNE - Reconfinés en Angleterre, Joseph et Sylvia, 88 et 82 ans, ont fait le buzz sur Tik Tok. Comme eux, de plus en plus de grands-parents, initiés par leurs petits-enfants, prennent d'assaut l'application-phare des adolescents. Un véritable phénomène.

Ces derniers mois, Tik Tok est passée d'application sympathique pour ados à véritable phénomène de société : elle a conquis parents et même grands-parents, à l’instar de cette vidéo d’un couple de retraités britanniques qui se déhanchent, au rythme de la chanson Hit The Road Jack de Ray Charles. Pour les non-initiés, Tik Tok permet de poster des vidéos de quelques secondes dans lesquelles les utilisateurs dansent au rythme de leurs musiques préférées.

Les pas de danse de ces deux octogénaires ont fait le tour du monde et Joseph et Sylvia Dolan, âgés de 88 et 82 ans, sont devenus des stars sur Internet. La vidéo, tournée par leur fille, venue pour leur remonter le moral durant le confinement, a été vue plus de 15,5 millions de fois en 48 heures. Car s’il faut avoir au minimum 13 ans pour s’inscrire sur Tik Tok, il n’y a, en revanche, pas d’âge limite. Et les grands-parents s’en donnent à cœur joie.

Nous, on s’est bien amusés. Et si, en plus, on a pu apporter un petit peu de joie à tout le monde… - Marie-Louise, alias @mamiezizette

78 ans et six petits-enfants, Marie-Louise, alias @mamiezizette, figure justement parmi les grandes stars françaises. Son compte est suivi par plus de 954.000 personnes. Filmée par son petit-fils, elle poste une vidéo chaque semaine. Et elle y a pris goût. "Antoine [son petit-fils] en a eu l’idée pendant la période du confinement. En tout cas, nous, on s’est bien amusés. Et si, en plus, on a pu apporter un petit peu de joie à tout le monde… ", s’amuse la septuagénaire, l’œil pétillant.

Pour elle comme pour les autres, c’est un peu comme une seconde jeunesse, ainsi qu'un moyen de garder le lien et de s’ouvrir à de nouvelles interactions. Depuis le succès de leur vidéo, Joseph et Sylvia, quant à eux, ne s’arrêtent de plus de danser.

