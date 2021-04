Ces mamies youtubeuses rencontrent de plus en plus de succès à Mayenne

Au théâtre, on connaissait côté cour et côté jardin, et chez Suzanne Grudé, il y a le côté garage. Deux projecteurs et un fond vert, leur studio est fait maison. Avec Cécile Guineheux, le duo s'est formé sur les planches il y a vingt ans. Alors malgré le confinement, pas question d'arrêter de jouer. "Avec ces temps de sinistrose où tout le monde est triste comme des bonnets de nuit, on a eu envie de nous amuser et si par la même occasion, on peut amuser les autres, c'est un double avantage", a précisé Cécile.