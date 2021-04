Ces producteurs de tomates remplacent les pesticides par des insectes

Défendre ses cultures de manière naturelle est un investissement. Pierre-Yves a acheté des boîtes qui coûtent 25 euros pièce et qui contiennent des petites punaises qui mangent les parasites des tomates. "Ce sont des dégâts qui peuvent être occasionnés sur la plante au travers de nombreuses pontes qui gênent finalement après la croissance de la plante et la photosynthèse", poursuit Pierre-Yves. À chaque nuisible son insecte protecteur. Des larves microscopiques d’une certaine espèce de guêpes ont été installées. Pour l’instant à l’état larvaire, il y en aura une tous les deux mètres carrés chaque semaine quand elles écloront. Tous ces insectes et larves ayant un coût, la coopérative de producteurs bretons a décidé de créer sa propre ferme d’élevage.

Les punaises sont dressées à choisir leurs proies, celles qui envahissent les tomates, comme les mouches blanches. "On les alimente avec des mouches blanches parce que ce sont les ravageurs qu’on va retrouver sur les tomates donc on les habitue dès l’élevage à se nourrir de la nourriture qu’elles vont trouver en culture", dévoile Roselyne Souriau, responsable de l’élevage d’insectes. Ces punaises ont été choisies car elles sont les prédatrices de nombreux nuisibles. "Ça va manger des mouches blanches, des pucerons, des acariens, des œufs de papillons, des petites chenilles", énumère Roselyne. Cette alternative demande plus de surveillance et est aussi plus chère. La méthode se répercute sur le prix des tomates qui valent 15% à 20% de plus en rayon mais elles ont déjà trouvé leur public, la demande de ces fruits sans pesticides a été multipliée par quatre.