Ces propriétaires de gites offrent des séjours aux étudiants pour leur changer les idées

Étudiantes à Angers, Marion et Chloé sont venues passer une nuit gratuite dans un gîte. Une escapade pour fuir leur quotidien après de longues semaines enfermées chez elles à travailler leurs cours. "Quand on est dans notre appartement, c'est toujours le même décor et c'est lassant de voir toujours les mêmes choses". Mais si elles ont pu y avoir droit, c'est grâce à des offres postées sur Internet, proposée par une vingtaine d'hôteliers et de propriétaires de gîtes en Anjou. Disposant d'hébergements libres, ces derniers n'ont pas hésité à ouvrir gratuitement leur établissement pour tendre la main à ces étudiants.