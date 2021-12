Ces régions qui attirent de nouveaux habitants

A vous entendre ce jeudi matin, Saint-Cyr-sur-Mer (Var) est une ville qui a tout pour plaire : "voyez le temps qu'il fait aujourd'hui, on est privilégiés, on est entre mer et montagne donc, on a vraiment de quoi faire" ; "c'est un paradis ici". Certains s'y sont même installés récemment comme Olivier, restaurateur. Depuis dix ans, le nombre d'habitants croît chaque année en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais dans quelles régions la population augmente-t-elle le plus ? Sur le podium, en métropole, on trouve la Corse, puis les Pays de la Loire et l'Occitanie. Par contre, la population a reculé en Bourgogne-Franche-Comté. Comment expliquer ces disparités ?