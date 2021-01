Ces résidents d'Ehpad font un carton en parodiant "Les Bronzés font du ski"

Avec l’aide des résidents, l’équipe de soignants s’est amusée à tourner un remake du film "Les Bronzés font du ski", en profitant des importantes chutes de neige dans la région début janvier. Plus qu'une simple parodie, une vidéo pleine d'optimisme et de vie. La vidéo a été mise en ligne le 14 janvier dernier sur la page Facebook de la maison de retraite et cumule désormais plus de 75.000 vues.

"Ça m’a beaucoup amusé", confie ainsi Georgette, 91 ans, qui se souvient avoir vu "Les Bronzés font du ski" au cinéma. Mais ces courts-métrages ne sont pas là que pour faire sourire. Ils ont aussi une vraie visée thérapeutique. "Ce type d'atelier permet de divertir les résidents et de leur faire travailleur leur mémoire. Mais aussi de leur faire pratiquer une activité physique, tout en le permettant de garder du lien avec leur famille", résume une soignante.