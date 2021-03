Ces seniors sont devenus des influenceurs stars

Qui a dit qu'il fallait être jeune pour cartonner sur les réseaux sociaux ? Nous avons mené l'enquête sur ces influenceurs de plus 65 ans qui rassemblent plusieurs centaines de follower.

C'est dans des genres de saynète que Danielle a acquis sa popularité. Arthur Lombard, celui qu'elle considère comme son petit-fils, lui fait découvrir de nouvelles activités, lui concocte surprise, voyage, canular et filme même ses recettes. Ses aventures rassemblement 1 250 000 fans. Un succès tel que Studio Danielle est devenu une entreprise pilotée par Arthur et uniquement lui.

Danielle n'est plus un cas isolé. Les influenceurs seniors sont de plus en plus nombreux et leur audience augmente qu'ils parlent bricolage, jardinage, bien-être ou voyage. C'est le cas de Nicole Tonnelle. Elle a suivi des formations. Et elle, qui ne connaissait rien à l'audiovisuel, se passionne aujourd'hui pour la réalisation de ses vidéos. À presque 70 ans, cette retraitée met son expérience d'ancienne esthéticienne au service de sa communauté. Cent mille membres sur tous ses réseaux avec un objectif assumé.

"Les femmes des plus de 50 ans il y a dix ans, elles étaient un peu invisibles. On nous appelait encore la ménagère de plus de 50 ans. Je détestais ça", dit-elle. "Je trouvai que les marques, elles étaient soucieuses de notre porte-monnaie, mais pas forcément de ce qu'on avait envie. On est grand-parent, c'est sûr, c'est merveilleux, mais on est aussi des femmes à part entière jusqu'au bout", poursuit-elle. Elle consacre 8 heures par jour du lundi au vendredi à ce passe-temps devenu gagne-pain. Car entre les publicités et les partenariats avec les marques, son institut de beauté virtuel lui permet au minimum de doubler sa retraite de 850 euros.

Des seniors devant et derrière les écrans. En janvier, parmi les 40 millions d'utilisateurs français de YouTube, 17 millions sont âgés de plus de 50 ans. Une tendance amplifiée par le confinement. Et ça, les marques l'ont bien compris. Découvrez la suite de cette enquête dans la vidéo en tête de cet article.