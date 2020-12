Ces sœurs de Saône-et-Loire ont lancé un financement participatif pour la bonne cause

Leur clip a fait le tour des réseaux sociaux en quelques heures. Des religieuses en actrices de comédie musicale, avec des chorégraphies inspirées du film "Sister act". Vous les imaginiez austères, recluses sur elles-mêmes. Détrompez-vous. Ces sœurs de Saône-et-Loire aiment s'amuser, et elles en sont fières. "Même nous, quand on se regarde, on rit encore de nos blagues. L'humour, ça fait aussi partie de la vie religieuse", explique Sœur Blandine, membre de la communauté Saint-Jean de Semur-en-Brionnais (Saône-et-Loire).

Pour le tournage du clip, la doyenne âgée de 75 ans a même fait son baptême de montgolfière. Ce clip joyeux a été visionné plus de 17 000 fois sur Internet. Leur objectif est de récolter des dons sur une plateforme de financement participatif. Les religieuses ont besoin d'argent pour rénover leur prieuré construit en 1830. Elles veulent créer cinq chambres médicalisées et un ascenseur pour les sœurs les plus âgées. "Ça reviendrait à 270 000 euros à peu près. Donc, c'est un gros investissement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'aide de chacun, tous ceux qui peuvent donner", souligne Soeur Marie-Réginald, supérieure de la communauté. Grâce à leur clip, les soeurs de Semur-en-Brionnais ont déjà récolté 50 000 euros.