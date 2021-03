Ces soignants qui ont décidé de quitter l'hôpital

Une jeune infirmière a accepté de témoigner de façon anonyme devant les caméras de TF1. Après seulement 3 ans de pratique en hôpital et des conditions de travail qui se sont dégradées, elle a demandé de quitter son établissement. "On fait du non-stop. On ne s'arrête pas. On ne prend pas de pause. On ne mange pas. On fait nos transmissions. On continue derrière de finir notre travail et après, on s'en va. On a vraiment tous les types de soins et on est toute seule pour 48 patients", se confie-t-elle. "On s'épuise, on s'épuise, on s'épuise... et après on craque", poursuit-elle.