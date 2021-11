VIDÉO - Cette Française sera-t-elle désignée mercredi "meilleure prof du monde" ?

De l'humour, de la complicité, et des méthodes participatives : comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête d'article, Juline Anquetin Rault sait captiver ses élèves, et les intéresser à des matières qui les rebutaient avant de la rencontrer. Celle qui revendique une vocation de toujours pour l'enseignement, pourrait bientôt devenir "la meilleure professeure du monde", un prix prestigieux (et richement doté), remis chaque année depuis 2015 par la fondation Varkey.