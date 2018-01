Ali est venu en aide à la policière agressée à Champigny : "Ils étaient une bonne grosse vingtaine à la taper"

"Cette société de la violence ne saurait continuer à exister", s'est insurgé le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, appelant à briser "une mécanique infernale" dans certains quartiers populaires.





Deux personnes ont été placées en garde à vue lundi, l'une pour jet de projectiles et l'autre pour outrage et rébellion. Ce mardi, les deux gardes à vue ont été levées et la personne jusque-là retenue pour outrage et rébellion devrait être prochainement présentée devant le tribunal correctionnel de Créteil. Mais pour l'instant, aucun responsable de l'agression n'a été interpellé.