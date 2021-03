Champion : ma ville devient mon sponsor

Au total, il a besoin de 40 000 euros. Mais, le tireur n’est pas seul. Il a une équipe. Et plus encore, il a toute une ville derrière lui. Car à Saint-Lô, il est partout : sur des drapeaux, des photos, des affiches et aussi sous des formes plus inattendues. Pour chaque baguette à son effigie, par exemple, dix centimes reviennent au sportif. L’initiative s’est propagée dans toute la ville. En tout, ce sont 120 commerces qui soutiennent le tireur avec leurs produits dérivés, comme des vitamines Éric Delaunay, des chocolats en forme de cible et même des bouteilles de champagne. « Plus de 400 euros récupérés uniquement sur ces commerces-là, c’est vraiment exceptionnel », se réjouit le champion.