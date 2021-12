Changer de nom sera-t-il bientôt plus facile ?

Beaucoup de mères voudraient que leurs enfants portent leur nom pas uniquement celui du père. En cas de séparation, elles doivent sans cesse justifier leur lien de filiation pour prendre l'avion ou inscrire leurs enfants à l'école. Le collectif Porte mon nom se bat contre cette injustice. "C'est sous l'accord du mari, de l'ex-mari, qu'elles peuvent accoler leur nom à l'enfant. Quand on a un conflit, le mari a ce pouvoir de dire 'Non' ", explique Pascal Gatineau.

Un refus fréquent, selon une avocate spécialisée en droit de la famille, qui crée une situation d'inégalité entre les deux parents. "Aujourd'hui, il y a un décalage complet lorsqu'il y a cette séparation parce que ça ne correspond plus au quotidien de l'enfant, et évidemment, à l'égalité qui doit être totale entre les parents dans l'exercice de l'autorité parentale", explique Me Myriam Choukroune, avocate au barreau de Paris.

Nous avons recueilli le témoignage de Julien. Il vient tout juste d'avoir 18 ans. Son nom est celui de son père qu'il connaît à peine. Un nom qu'il n'a jamais assumé. "Quand je me présente, je ne me présente que par mon prénom. J'ai l'impression qu'il me manque une part de mon identité", se confie-t-il. Il veut changer de nom, mais il a perdu tout espoir. "Ce sont des démarches qui sont compliquées et qui souvent n'aboutissent à rien. C'est du temps, c'est aussi un investissement personnel", déplore-t-il.