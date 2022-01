Charbon : les centrales tournent à plein régime

C'est une situation inédite. Cet hiver, la France pourrait bien avoir besoin de charbons comme jamais auparavant. Mais il n'y a plus que deux centrales en fonctionnement : celle d'EDF en Cordemais en Loire-Atlantique et celle de Saint-Avold en Moselle. Pourquoi a-t-on besoin de charbon particulièrement cet hiver ? Pour compenser la production nucléaire française qui, en ce mois de janvier, atteint un niveau historiquement bas. "Il faudra trouver d'autres moyens de production d'électricité pour venir compenser ce manque. Charbon ou gaz, s'ils sont disponibles et on ira aussi les chercher à l'étranger", explique Jean-Paul Roubin, directeur de l'exploitation du réseau RTE.