Chasse à courre : achever un animal à coups d'épieu est-il légal ?

Des associations de défense des animaux se sont indignées ces derniers jours sur Facebook, partageant à leurs abonnés les images d'un enregistrement vidéo réalisé dans la forêt de Rambouillet. On y observe deux hommes sur un petit canot s'approcher d'un cerf à l'agonie à l'issue d'une chasse à courre. "Après des heures de traque, le cerf est attrapé, transpercé par 3 coups d'épieu et finit par être noyé dans des douleurs qu'on ne peut imaginer", relate le message qui accompagne la séquence.

Devenu l'Office français de la biodiversité le 1er janvier 2020, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) a longtemps supervisé la chasse en France. Et présentait sur son site les règles encadrant l'usage "d’une arme blanche et de l’épieu à la chasse". L'ONCFS écrit que "la chasse à l’épieu comme celle avec une dague ne sont pas autorisées en tant que telles en France", mais que leur usage n'est pas interdit en tant que tel. Il est possible d'en user "uniquement pour la mise à mort d’un animal aux abois ou mortellement blessé par un tir réussi". En soi, la chasse à l'épieu n'existe donc pas, mais son usage s'inscrit dans d'autres formes de chasse.

"Depuis plus de 100 ans, un équipage chasse à courre" dans cette forêt de Rambouillet, explique-t-il, et "celui-ci chasse uniquement le cerf". Il décrit cette pratique comme "la confrontation entre les chiens et le cerf", une longue poursuite sur les traces de l'animal. Ce dernier "use de multiples ruses pour échapper à ses poursuivant et parvient trois fois sur quatre à s'échapper". Lorsque l'équipage parvient à ses fins, l'animal "a deux sorties possibles", indique Antoine Gallon : "s'il cesse sa course et fait face aux chiens, il appartient au chasseur de tuer l'animal". L'autre "sortie" consiste pour le cerf à "se mettre à l'eau".

Dans ce cas de figure, "les chasseurs montent alors dans une barque, se portent à lui pour le tuer. Au plus près, car ce n'est pas une chasse à tir". Cela est donc réalisé "à bout touchant ou à bout portant", avec un épieu (une lance disent les chasseurs), ou une dague de vénerie. Pourquoi ne pas utiliser un fusil pour achever plus rapidement l'animal ? Car lorsqu'il est dans l'eau, il s'avère délicat de viser depuis une barque. Quand l'animal est sur la terre ferme, l'utilisation d'une arme blanche est quant à elle privilégiée afin d'éviter de blesser les chiens et les hommes à proximité du cerf ou du sanglier.