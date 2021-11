Chasse : comment éviter les accidents ?

Une vingtaine de chasseurs participent à des jours de battues aux grands gibiers dans les collines de Cotignac (Var). Comme à chaque fois, les règles et les consignes de sécurité sont rappelées. "On a quand même des armes à feu entre les mains. On doit être très vigilant, on doit axer primordialement sur la sécurité, on ne doit jamais tirer si on n'est pas sûr de savoir où la balle peut frapper", précise Adrien Dovetta, président de l'association des jeunes chasseurs du Var, administrateur de la Fédération départementale des chasseurs du Var.