Chefs en liberté : un duo sucré salé

C'est l'histoire d'un duo faiseur de saveurs au prestigieux Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel (Alpes-Maritimes). Yoric Tièche, chef des cuisines et Florent Margaillan, chef pâtissier, travaillent main dans la main du salé au sucré, de l'entrée au dessert. "C'est nécessaire, c'est obligatoire, il ne faut pas y avoir une cassure entre le salé et le sucré. On bosse dans la continuité tous les deux, alors ce n'est pas toujours moi qui donne le tempo", explique Yoric Tièche.