Chemisette : êtes-vous pour ou contre ?

On a attendu, observé, scruté et même épié. Sur la place Georges-Clemenceau de Biarritz, on a fini par vous interroger. Où sont passées les chemises à manches courtes ? "Mais c'est une très bonne chose qu'elles aient disparu", ironise une mère de famille. "Je pense qu'il y a eu un décret dans les années 80 qui interdisait le port de la chemisette", rappelle un jeune homme.

Pour en savoir plus sur la chemisette redevenue tendance aujourd'hui, nous avons contacté un styliste. Et ce jour-là, Arthur a dessiné des chemises à manches courtes avec différents modèles. C'est l'héritage des chemises hawaïennes. Les surfeurs, les skateurs sont la cible commerciale qui achète des chemisettes.

Pour le constater par nous-mêmes, nous nous rendons au skatepark le plus proche. Et effectivement, à roulette, c'est la fête des chemisettes. “Quand je n'ai plus trop d'habits à mettre, je vais dans l'armoire de mon père. Il a pas mal de chemisettes qu'il ne met plus. Alors, je les porte", évoque un jeune homme. Donc la mode, un éternel recommencement qui vous incitera peut-être à exposer vos avant-bras.