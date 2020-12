Chic décontracté : les tenues tendance pour le réveillon

Réveillonner à la maison en petit comté, mais avec grand effet. Voilà le challenge de cette fin d'année 2020. Alors, pour ambiancer sa tenue, on mise sur des pièces simples, mais c'est l'accessoire qui en met plein la vue. Pour cela, pas besoin d'être myope. En effet, la paire de lunettes se mute très bien en bijoux. Le sac nous laisse le choix de l'élégance ou de l'humour. Un sac prenant des allures de boule à facette peut par exemple être porté sur une combinaison pantalon confortable et argentée, pour l'occasion. Avec des baskets, le look sera décontracté et des sandales très couture lui donneront une allure plus chic.

Pour avoir une allure faussement désinvolte, on ose le jogging métallisé avec un sweat plus sage et beaucoup de bijoux. Mais pour autant, on ne peut pas tout se permettre. Pour les tenues sobres, on optera pour une seule pièce très visible ou bien, on joue sur l'accumulation de bijoux très fins. Cette dernière est d'ailleurs très tendance. Alors, que l'on mise sur le jean argent-basket-pullover ou sur le jogging or porté avec des tiags dans le même ton, que l'on opte pour la discrétion d'un dessous pailleté, jamais on n'aura tant brillé avec autant de confort.