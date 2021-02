Chiens méchants : les apparences peuvent être trompeuses !

Entre un pitbull et un labrador, quelle est la plus dangereuse d'après vous ? Il est vrai que les pitbulls n'ont pas bonne presse avec leur gueule patibulaire et surtout leur étiquette de chiens dangereux. Ce sont eux que les gens craignent le plus, pourtant, les races à l'origine du plus grand nombre de morsures en général sont les chiens préférés des Français : les bergers allemands (18%), les labradors (16%) ou encore les jack russell (10%). Les morsures de pitbulls sont beaucoup moins nombreuses (4%), autant que celles des cockers.