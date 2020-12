Chômage partiel : la vie à 84%

Comme Jean-Philippe, ils sont nombreux à se demander quand se terminera cette vie au ralenti. Certes, ces Français ne sont pas au bord de la faillite, ils continuent à percevoir de l'argent et parfois même à être en activité. Aude dirige une petite entreprise qui propose une initiation à l'anglais. Les ateliers se poursuivent, aucun de ses employés n'est au chômage partiel. Pourtant, le nombre d'adhérents a diminué, -20% depuis la rentrée. Une baisse qui empêche la cheffe d'entreprise d'aller de l'avant. "J'ai plein de projets, mais je ne les lancerai pas cette année, c'est sûr ! On ne va pas prendre le risque financier. Ce n'est pas le moment d'investir".

Pour Guillaume, 20 ans, c'est tout un équilibre qui s'effondre. Le jeune homme s'en sortait grâce à un prêt étudiant et un petit boulot le week-end. Or, il a perdu cet emploi, 250 euros en moins. Guillaume a dû demander de l'aide à sa mère. Désormais, c'est elle qui l'accompagne et paie chaque semaine au supermarché. "On se pose beaucoup de questions, on verse des larmes pour les études, pour l'avenir, parce que c'est vraiment incertain et ça fait peur", confie Ludivine, accompagnant son fils faire les courses en grande surface.