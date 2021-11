"Ça ne finit pas de tomber" : la galère des automobilistes bloqués par la neige sur l’A89

C’est sur le tronçon de l’A89 entre Thiers et Noirétable, entre Loire et Puy-de-Dôme, que la situation est la plus critique ce soir et que l’autoroute est désormais fermée, après avoir été débloquée un temps dans l’après-midi. "Toutes les voitures sont bloquées, les chasse-neiges ont pu essayer de passer", explique Vincent, un des automobilistes bloqués. "Ils ont prévu de faire évacuer les gens, car on ne va quand même pas rester là pendant des heures !"