VIDÉO - Covid-19 : au cœur d'une usine française d'autotests

Parce que l'épidémie repart de plus belle en France, et que les nouveaux protocoles sanitaires impliquent davantage de dépistages, il faut toujours plus d'autotests. Or, les machines d'une usine où le 13H de TF1 s'est rendu en fabriquent plus de 80.000 par jour.

Pour atteindre cette quantité, le directeur de production a dû revoir toute son organisation. "Avant le Covid, on avait une machine qui permettait de faire 800 tests à l'heure", commence Gaël Levy. Désormais, l'entreprise est aussi dotée d'une seconde machine, "plus automatisée et qui permet de monter à plus de 3000 tests à l'heure".