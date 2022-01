VIDÉO - Pass vaccinal : "On n’est pas aptes" à contrôler l'identité, alertent les restaurateurs

C'est une source d'inquiétude pour une profession déjà largement sinistrée depuis le début de la pandémie. Dans les prochains jours - d'ici au 15 janvier, espère le gouvernement - le pass vaccinal devrait remplacer le pass sanitaire. Surtout, le projet de loi adopté en première lecture par l'Assemblée donne le droit aux restaurateurs et cafetiers de demander, en cas de doute, la carte d'identité d'un détenteur du sésame.

"À quel moment on est en doute ? On n’est pas aptes à savoir si le pass est bon ou pas. Donc, à ce moment-là, qu’est-ce qui va nous dire qu’on doit demander, ou non, la pièce d’identité ?", s'interroge au micro de TF1 Maylise Dos Santos, responsable adjointe du restaurant parisien Le Mesturet. "C'est vraiment pas notre boulot de faire les flics. Je ne suis pas complotiste du tout, je suis vacciné, mais là je trouve qu'on entre dans une dictature", abonde auprès de l'AFP, encore plus radical, Luc Minaire, propriétaire du bouchon lyonnais Le Musée. "Évidemment je suis la loi, même si je ne suis pas d'accord", ajoute-t-il avec fatalisme.