Circulation limitée à 30 km/h : ça change quoi à Nantes ?

Depuis presque un an, les conducteurs nantais se sont habitués aux 30km/h dans les rues de la ville. C'est une mesure destinée à réduire les accidents, la pollution et les bruits. Pour certains automobilistes rencontrés ce vendredi matin, cette règle ne passe pas. "C'est devenu l'enfer, ce n'est pas pratique, c'est plus de bouchons et de ralentissements", lance une automobiliste.