Classes fermées : la galère pour les parents et les entreprises

Depuis lundi, Gustave et sa mère sont contraints de partager le même bureau à la maison. Un élève de sa classe a eu le Covid. Gustave s'est donc fait tester et il est négatif. Mais il doit rester à la maison pendant 7 jours, car sa classe a fermé. “Mon mari était en réunion et dans l'impossibilité de se libérer. Pour ma part, c'était plus possible. J'ai pris mon ordinateur et je suis rentrée ici”. Une collocation un peu difficile entre télétravail imposé et devoirs à la maison. “Il faut faire le suivi, parce qu’à 9 ans, on n'a pas toujours la capacité à être resté concentré et autonome”.