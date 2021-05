Collecte de dons : les bénévoles de la Croix-Rouge s'activent

Beaucoup de gens offrent ce matin car ils se sentent concernés. Il est même possible de contribuer avec sa carte bleue. Même en donnant un tout petit peu, on peut aider le quotidien de ceux qui en ont besoin. Pour l'antenne du 17e arrondissement, la collecte de rue représente un quart du budget annuel. C'est d'autant plus vital cette année que la Croix-Rouge a été privée de ses autres sources de revenus, notamment les concerts et les événements sportifs, pour lesquelles elle fournit une assistance médicale. La collecte de don se poursuivra jusqu'au week-end prochain.