Rentrée : les collégiens découvrent leur classe

Quoi de mieux qu'une rentrée dans la bonne humeur pour laisser les vacances derrière soi. À Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), rien de moins qu'un tapis rouge et de la musique pour rassurer ces sixièmes qui découvrent le collège pour la première fois. Bien sûr, le Covid n'est pas loin, mais pas question de le laisser troubler la fête. "On peut être dans la convivialité en respectant les mesures barrières", lance Franck Planeille, principal du collège.

En classe, les élèves resteront masqués et les fenêtres ouvertes le plus possible. Ils connaissent la musique. Mais contrairement à l'an dernier, la vaccination est possible à partir de douze ans.