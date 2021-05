Brevet : les élèves des collèges en demi-jauge désavantagés ?

Alors que la situation sanitaire s'améliore dans bon nombre de régions françaises, les collèges de quinze départements restent toujours soumis à des restrictions, avec un accueil en demi-jauge pour les élèves de quatrième et de troisième. Selon une source gouvernementale, le ministère de l’Éducation nationale réfléchit à une évolution de ces règles. Mais en attendant, c'est le casse-tête pour plus de 100.000 élèves de 3ᵉ qui craignent d'être pénalisés à un mois du brevet.

Camille Sirop-Masselot, élève en troisième à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine, n'a par exemple cours qu'un jour sur deux. Une situation qui commence à inquiéter sa mère. "La demi-jauge a ses limites. Ils ne font pas toutes les matières et quand ils sont à la maison, nous on est en télétravail, donc il y a forcément un peu plus de distractions. Ils ont accès à leur téléphone, on ne peut pas être tout le temps derrière eux pour empêcher cela", confie Anne Sirop-Masselot dans le reportage du 13 h de TF1 en tête de cet article.

Pour autant, le brevet arrive à grands pas. Les épreuves écrites sont prévues les 28 et 29 juin. Quant à l'épreuve orale, elle doit être organisée d'ici au 29 juin. Les élèves de troisième encore en demi-jauge pourraient-ils être désavantagés par rapport à ceux en présentiel ? Camille reconnaît volontiers qu'apprendre à distance est plus difficile : "Les cours en Zoom, ça crépite, le son n'est pas forcément au top ou les partages d'écran, ça ne marche pas forcément, donc c'est toujours un peu compliqué de pouvoir suivre", souligne-t-elle.