Colonie des vacances : quand les enfants jouent à Robinson

En pleine forêt, de curieux petits aventuriers mènent une expédition. Pendant sept jours, ces enfants de six à quatorze ans apprennent les techniques de survie dans la nature. Et comme tout bon Robinson, il faut savoir faire du feu. Avec des moyens préhistoriques ou plus modernes, chacun tente de faire apparaître une flamme. Jules, lui, a choisi l'une des techniques les plus compliquées.