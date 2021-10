Seine-et-Marne : une enseignante violemment bousculée par un élève en plein cours

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit un lycéen vouloir sortir de la classe. L'enseignante s'y oppose, mais le jeune homme hausse le ton : "Wallah écarte-toi de ma rue. Eh le Coran, poussez-vous Madame !". "Ne me touchez pas", prévient l'enseignante, rappelant au garçon qu'il se trouve "à l'école". Malgré la mise en garde, il ouvre alors violemment la porte, projetant au sol son institutrice.

"Le chef d'établissement, immédiatement prévenu, a pris en main la situation et a assisté l'enseignante", a indiqué dans un communiqué l'académie de Créteil. Cette dernière fait par ailleurs actuellement l'objet d'une "protection fonctionnelle" ainsi que d'un "appui psychologique". Une plainte va être déposée.

L'élève a pour sa part "interdiction d'accès à l'établissement à titre conservatoire" et "s'expose à de lourdes sanctions disciplinaires". Le recteur de l'académie de Créteil Daniel Auverlot a, lui, condamné "avec la plus grande fermeté cet acte isolé", assurant à l'enseignante et à l'équipe pédagogique son "soutien plein et entier."