Comment aider les parents fragilisés par la crise

Lalie a 11 mois, un bébé né en pleine pandémie et dont les deux parents ont perdu leur emploi. Dans cette association d'aide alimentaire à Bourges, ce sont 300 bébés qui sont aidés. Avec ces colis, Malika fait 200 euros d'économie par mois. "On gère comme on peut. Quand on est dégourdi ça va, si on n'est pas dégourdi, ben, les services sociaux s'en mêlent". C'est une aide d'urgence soutenue par des fonds publics et les dons d'entreprises privées. Objectif : aider 50 000 bébés et leurs parents.