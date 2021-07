Comment fonctionne le télépéage pour les autoroutes ?

Si on prend un abonnement au télépéage dans le sud du pays, il est aussi possible de l'utiliser dans le Grand Est. En effet, tous les badges fonctionnent sur toutes les autoroutes. L'abonnement coûte autour de deux euros par mois. C'est le prix à payer pour aller plus vite, car cet abonnement permet d'avoir un boîtier collé sur le pare-brise. La barrière, au moment du péage, va le détecter automatiquement, donc pas besoin de chercher le ticket. Il faut quand même payer le tronçon de péage qui sera prélevé sur votre compte à la fin du mois.

Plus on roule, plus c'est intéressant. Suite à un comparatif chez Bip&Go, l'abonnement est de seize euros à l'année. Surtout que certaines formules prennent en charge les tronçons d'autoroutes en Espagne, en Italie et au Portugal. Il est possible d'avoir des remises jusqu'à 30% sur certains trajets. Mais au départ, il peut y avoir un frais d'activation du badge de dix euros.