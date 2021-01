Comment les lycéens réagissent-ils à l'annulation des épreuves de spécialité du bac ?

Géopolitique et sciences économiques et sociales, voilà les deux épreuves de spécialité que Martha, une élève de terminale dans un lycée lillois, ne passera finalement pas en mars prochain. "Je suis contente", nous a-t-elle confié. On l'a appris hier soir, ces épreuves de spécialité du bac sont annulées, remplacées par une notation en contrôle continu, à cause de la pandémie. Pour certains lycéens, on peut dire que c'est un soulagement.